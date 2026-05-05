Mesleki Eğitimde Yeni Mekanizma

05.05.2026 19:54
Bakan Tekin, çocukların yeteneklerine göre ortaöğretim tercihi yapabilecekleri sistem oluşturuldu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temalı etkinlikleri başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan yaklaşımla mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, medya kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte okuldaki atölyeleri gezip öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'TÜRKİYE TECRÜBESİ ANLATILIR HALE GELDİ'

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu engin tecrübe ve birikimin 28 Şubat süreciyle beraber kesintiye uğradığını söyledi. Tekin, "28 Şubat sürecine kadar çok sağlıklı bir şekilde dünyada örnek gösterilebilecek evsafta mesleki ve teknik eğitim yürütülürken, imam hatip okullarını kapatma telaşındaki 28 Şubat vesayet yönetimi, meslek liselerine de ciddi bir sekte vurdu ve meslek liselerimizdeki öğrenci oranları yarı yarıya düştü. ve bu da bizim için mesleki ve teknik eğitim konusunda çok ciddi bir sekte oluşturdu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde mesleki ve teknik eğitim özelinde hem de eğitimin genelindeki demokratikleşme adımları vesayetçi mekanizmaları ortadan kaldıracak yaklaşımları, 2010 yılında katsayı uygulamasının kaldırılması mağduriyetlerin giderilmesi ve ardından attığımız adımlarla mesleki ve teknik eğitim konusunda tekrar şu anda uluslararası ortamlarda Türkiye tecrübesi anlatılır hale geldi" dedi.

'İHTİYAÇ KALMAYAN ALANLARI KAPATTIK'

Bakan Tekin, geçen hafta başında OECD Beceriler Zirvesi'nin Türkiye'de yapıldığını hatırlatarak, "Bizim mesleki ve teknik eğitim konusundaki attığımız adımları örnek olarak paylaşabileceğimizi söylediler. Bu anlamda ciddi bir mesafe katettik. İçeride hem öğretim programlarımızı, mesleki ve teknik eğitimdeki öğretim programlarımızı revize ettik hem okullarımızdaki meslek, alan ve dal dağılımımızı yeniledik. İhtiyaç kalmayan alanları kapattık. Yeni ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programlar açtık. Yeni mesleki gelişmelere göre hem sektörle birlikte çocuklarımızı daha yetkin yetiştirebileceğimiz işbaşı eğitimlerini, staj uygulamalarını ve bununla beraber teşvik uygulamalarını geliştirdik. Hem de ortaokuldan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk. Bütün bunların Türkiye kamuoyu tarafından tanınması açısından mayıs ayı içerisinde biz Türkiye'nin her tarafında mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak bir dizi etkinlik yapmak istiyoruz. Okullarımız tanınsın, okullarımızın bu anlamdaki yetkinlikleri kamuoyu tarafından bilinsin istiyoruz. Mayıs ayını böyle geçireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

