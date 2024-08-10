Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Yayımlandı

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(ANKARA) - Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğinin yapılması istendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı açıklandı.

Genelde şu ifadelere yer verildi:

"Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın tesisinde büyük öneme sahip olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde belirleyici rol oynamakta; bireylerin yaşam boyu beceri edinmelerini sağlayarak iş gücü piyasasına katılmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, sosyal ve ekonomik sektörlerle iş birliği içinde gençlere eşit fırsatlar sunarak mesleki yeterliliği haiz, meslek ahlakını ve değerlerini benimseyen; yenilikçi, girişimci, üretken ve ekonomiye katma değer sağlayan yetkin bir iş gücü oluşturmaktadır. Teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan yeni beceri ve beklentilerin karşılanması ve toplumun ekonomik ve sosyal refahının artması için mesleki ve teknik eğitimde kamu, işveren ve çalışanların ortak rol ve sorumlulukları öne çıkmaktadır.Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi mezkür Bakanlığın resmi internet adresinde (www.meb.gov.tr) yayımlanacaktır. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."