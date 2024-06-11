Mesut Kocagöz, Teleferik Kazası Soruşturmasından Tahliye Edildi

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BEYAZ GÜVERCİN UÇURDU

Teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan ve 57 gün gün sonra bugün tahliye edilen Mesut Kocagöz, beraberindekilerle birlikte Kepez Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada beyaz güvercin uçuran Kocagöz, "Özgürlük hava gibi su gibi çok kıymetli" dedi. Kocagöz, "Ayrılık bitti, biz merhamet dilemedik, adalet diledik. Hakim bey ülkede adalet olduğunu gösterdi. Biz bu yola insanlara hizmet etmek için çıktık. Kazada sabaha kadar kriz yönettim. Orada olmasam belki de akıllarına gelmeyecektim" diye konuştu.

CEZAEVİNDE YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

Çok yorgun olduğunu ve bu nedenle uzun bir konuşma yapamayacağını belirten Kocagöz, cezaevindeyken yazdığı bir şiiri okudu. Kocagöz, "Çaresizlik içerisinde çare arıyorsan, adalet içerisinde adaletsizlik yaşıyorsan, dışarıdaki sevdiklerin sana kavuşamıyorsa, sen onlara kavuşamıyorsan, bittin be arkadaş. İşte geldim. Hiç kimseyi incitmeden geldim. Ne ezen ne ezilen akça bir düzen için geldim" dedi.

'CEZAEVİNE GİTTİĞİMİZDE O BİZİ TESELLİ ETTİ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de yaptığı konuşmada tahliye kararının ardından mutlu olduklarını belirterek, "57 gün sonra Mesut başkan layık olduğu belediye önündeyse şükranlarımızı sunuyorum. Mesut başkanı görmek için cezaevine gittiğimizde o bize teselli verdi. Seninle Kepez daha güzel, daha uzun yıllar yaşayacak. Başkanımız layık olduğu yerde, gözünüz aydın olsun Antalya" ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de artık Antalya için hizmet vakti olduğunu ve tahliye kararının yerinde olduğunu söyledi.

Kepez Belediyesi önünde toplanan kalabalık arasında CHP Antalya milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları da Kocagöz'ü yalnız bırakmadı. Kocagöz konuşmasının ardından belediye binasına geçerek toplantı yaptı.