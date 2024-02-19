Meta, İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabının kapatılmasını yanlışlıkla olduğunu savundu

Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketi, İrlandalı kadın basketbolcuların, kendilerini "antisemitik" olmakla suçlayan İsrailli rakipleriyle tokalaşmamasıyla gündeme gelen İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabının "yanlışlıkla" kapatıldığını savundu.
İrlanda Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta kapatılan hesabın, dün yerel saatle 17.00 sonrası açıldığı bilgisinin Meta tarafından kendilerine iletildiği belirtildi.
Açıklamada, hesap kapatma işleminin "yanlışlıkla" yapıldığı bilgisinin de Meta tarafından iletildiği aktarıldı.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Meta yetkilisi de "Hesap yanlışlıkla kapatıldı ve şimdi tekrar açıldı. İrlanda Basketbol Federasyonuyla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
Meta yetkilisi, İsrail'i eleştiren Filistin yanlısı içeriklerin sistematik olarak sansürlendiği, federasyon hesabının da bu kapsamda kapatıldığı iddialarının yanı sıra "yanlışlıkla" yapılan işlem ve sansür iddialarına ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığı yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.
İrlanda ile İsrail kadın milli basketbol takımları arasında 9 Şubat'ta oynanacak maç öncesi İsrail Basketbol Federasyonunun resmi sitesinde milli oyuncuların İrlandalı oyuncuları antisemitik olmakla suçladığı bir paylaşım yapılmıştı.
Bu paylaşımda İsrailli oyuncular, "Onların oldukça antisemitik oldukları biliniyor ve bu bir sır değil, belki de bu yüzden zor bir maç olacak. Onların bizi sevmediklerini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşım üzerine İrlanda Basketbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından, milli oyuncularının el sıkışma ve hediyeler vermeyi içeren maç öncesi seremonisine katılmayacağını açıklamıştı.
Milli marşlarını saha kenarında okuyan ve rakipleriyle el sıkışmayan İrlandalı oyuncuları gösteren görüntü, sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.
Maçtan 8 gün sonra federasyonun Instagram hesabı kapatılmış, federasyondan yapılan açıklamada İsrail maçı sonrası konuya ilişkin hiçbir paylaşım yapılmadığı ancak çok sayıda paylaşıma etiketlendikleri ifade edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Meta, İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabının kapatılmasını yanlışlıkla olduğunu savundu - Son Dakika
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