Meta, Louisiana'da 10 milyar dolarlık veri merkezi inşa edecek - Son Dakika
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Meta, Louisiana'da 10 milyar dolarlık veri merkezi inşa edecek

Meta, Louisiana'da 10 milyar dolara veri merkezi kuracak, 500 kalıcı istihdam yaratacak.

05.12.2024 15:45
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HOUSTON, 5 Aralık (Xinhua) -- Facebook'un ana şirketi Meta, en büyük yapay zeka veri merkezini ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletinde inşa etmek için 10 milyar ABD doları harcamayı planladığını açıkladı.

Şirketin veri merkezi strateji direktörü Kevin Janda, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Meta'nın Louisiana'nın kuzeydoğusunda yer alan kırsal Richland bölgesinde 370.000 metrekarelik alanda inşa edeceği veri merkezinin, 500 operasyonel istihdam ve 5.000 geçici inşaat istihdamı yaratacağını belirtti.

Associated Press'in haberine göre Meta, su kullanımını dengelemek için bölgede yol ve su altyapısı iyileştirmelerine 200 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Habere göre, tesisin 2030 yılında tamamlanması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, sektör raporlarına dayanarak, ülkede 2030'a kadar her yıl yüzde 9 oranında artması öngörülen yapay zeka endüstrisi kaynaklı talebi karşılayacak yeterli sayıda veri merkezi bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Louisiana, Teknoloji, Facebook, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta, Louisiana'da 10 milyar dolarlık veri merkezi inşa edecek - Son Dakika

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