Meta'nın Rus Medya Yasağına Tepki

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MOSKOVA, 18 Eylül (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li sosyal medya devi Meta'nın Rus medya kuruluşları RT ve Rossiya Segodnya'yı engelleme kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Peskov, Salı günü yaptığı açıklamada Moskova'nın söz konusu karara "son derece olumsuz" yaklaştığını ve şirketin güvenilirliği konusunda endişelerini dile getirdiğini belirtti.

"Meta, bu adımları atarak kendini itibarsızlaştırmıştır. Elbette Rus medya kuruluşlarına yönelik seçici önlemler kabul edilemez" diyen Peskov, bu kararın Meta ile ilişkilerin normalleştirilmesi olasılıklarını zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, RT'nin "bilgi harekatı, gizli etki ve askeri tedarik" eylemlerine karıştığı iddiasıyla Cuma günü bu medya kuruluşuna yönelik ek yaptırımlar açıklamıştı. ABD Maliye Bakanlığı 4 Eylül'de RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey Rus medya yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı.