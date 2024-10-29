Meta'ya 2,8 Milyon Dolarlık Dava

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TOKYO, 29 Ekim (Xinhua) -- Japonya'da Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta Platforms Inc. şirketine karşı yeni açılan bir dizi davada 30 davacı, ünlülerin sözde desteğini kullanan sahte yatırım reklamlarından kaynaklı kayıplar için toplam 435 milyon yen (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) tazminat talep ediyor.

Kyodo Haber Ajansı'nın Salı günü bildirdiğine göre davacılar, Meta ve Japon iştirakinin söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için yeterli önlem almadığını iddia ediyor. Habere göre, davaların Osaka, Kobe, Yokohama, Chiba ve Saitama'daki bölge mahkemelerinde görülmesi için başvuruda bulunuldu.

Yüksek profilli kişilerin sözde desteklediği yanıltıcı reklamlarla davacıların, verilen hesaplara para aktarmaya yönlendirildiği iddia edildi.

Habere göre davalarda, Meta'nın reklam içeriklerini inceleme ve kullanıcılara zarar verebilecek gönderileri engelleme görevi olduğu ileri sürülüyor. Kobe'de yılın başında Meta aleyhine dört davacı benzer bir dava açmıştı. Meta ise davanın düşürülmesi için çalışıyor.