Metehan Baltacı'nın Yargılanması 25 Mart'ta Başlıyor

04.03.2026 14:03
Futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor, yargılama 25 Mart'ta.

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanmasının ardından hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan futbolcu Metehan Baltacı'nın yargılanmasına 25 Mart'ta başlanacak."

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Metehan Baltacı hakkında "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

Tensip zaptını da hazırlayan mahkeme, Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına, ilk duruşmanın da 25 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla Metehan Baltacı ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

Baltacı'nın suç tarihinde Galatasaray Spor Kulübü erkek futbol takımında futbolcu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rize spor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı kaydediliyor.

İddianamede, bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı bildirilen Baltacı'nın, kuponlarına kendi müsabakası haricinde farklı maçlar veya spor dallarına ilişkin bahisler de eklemesi sonucu kaybettiği ifade ediliyor.

Şüphelinin ifadesinde üzerine atılı suçları reddettiği ve Galatasaray'da bulunduğu dönemde bahis oynamadığını söylediği aktarılan iddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024'e ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanığın, futbol takımından bağımsız oynadığı bahsi kazanması amacıyla müsabakanın sonucunu etkileyerek şahsi kazanç için bireysel anlamda bahis yaparak "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etme" suçunu işlediği anlatılıyor.

Sanığın, müsabakada taraf olmasına rağmen oynamış olduğu maça kupon yapmak suretiyle haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ve "Şans Girişim" isimli şirketi zarara uğratmayı amaçladığı belirtilen iddianamede, her ne kadar kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazansa da toplu kupon yapması dolayısıyla sonuç olarak kaybettiğinden dolandırıcılık eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı tespitine yer veriliyor.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Metehan Baltacı, Futbol, Güncel, Suç, Son Dakika

