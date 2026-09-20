Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da her gün meteorolojik balon uçuruyor - Son Dakika
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da her gün meteorolojik balon uçuruyor

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum\'da her gün meteorolojik balon uçuruyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da her gün saat 15.00 ve 03.00'te meteorolojik balon uçuruyor. Balon, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'ın tahminleri için 35-40 kilometreye çıkarak sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü verilerini topluyor.

METEOROLOJİ 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'ın hava tahminlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için meteorolojik balonla üst atmosfer ölçümleri gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 9 noktada yapılan ölçümler kapsamında Erzurum'da, her gün 2 kez meteorolojik balon havaya bırakılıyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nde hava tahminlerinde kullanılmak üzere her gün saat 15.00 ve 03.00'te meteorolojik balon uçuruluyor. Türkiye'de 9 noktada gerçekleştirilen ölçümlerin Erzurum ayağında, yaklaşık 35-40 kilometre yüksekliğe çıkan balonlarla atmosferin üst seviyelerindeki sıcaklık, nem, basınç ile rüzgarın hızı ve yönü ölçülüyor. Hidrojen veya helyumla şişirilen balonun altındaki sensörlerden alınan veriler, GPS aracılığıyla anlık olarak takip edilerek meteorolojik tahminlerde kullanılıyor.

ÜST ATMOSFER VERİLERİ DE TAKİP EDİLİYOR

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Ömer Oğuzhan Arabacı, bölgedeki hava tahminlerinin yanı sıra üst atmosfer verilerinin de düzenli olarak takip edildiğini söyledi. Balonlarla atmosferin üst seviyelerindeki sıcaklık, nem, basınç ile rüzgarın hızı ve yönü gibi verilerin elde edildiğini ifade eden Arabacı, "Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'ın bölgesel tahminleri ile anlık durumlarını veriyoruz. Bölgemiz genelinde balon da atmaktayız. Balonumuzu günde 2 defa, öğlen 15.00 ile gece 03.00'te atıyoruz. Türkiye'de 9 noktada meteoroloji balon atılmaktadır. Bunların birini de Erzurum bölge olarak biz atıyoruz" dedi.

'35-40 KİLOMETREYE KADAR YÜKSELEBİLİYOR'

Balonun altında, atmosfer koşullarını ölçmek amacıyla çeşitli sensörlerin bulunduğunu anlatan Arabacı, "Üst seviye atmosferdeki sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü gibi verileri elde etmek amacıyla atıyoruz. Meteorolojik balonumuz 1,5 metre genişliğinde. Yaklaşık 35-40 kilometreye kadar çıktığı için yükseldikçe boyutu artmaktadır" diye konuştu. Balonun altında sıcaklık, basınç ve nem ölçümlerini yapan sensörlerin bulunduğunu vurgulayan Arabacı, konum bilgilerinin GPS aracılığıyla anlık olarak takip edildiğini ve bu sayede rüzgarın hızı ile yönünün de belirlendiğini kaydetti.

HİDROJEN VE HELYUM GAZI KULLANILIYOR

Meteorolojik balonların yükselmesini sağlamak amacıyla hidrojen gazının kullanıldığını belirten Arabacı, ihtiyaç halinde helyum gazıyla da balonların şişirilebildiğini söyledi. Elde edilen üst atmosfer verilerinin meteorolojik değerlendirmelerde kullanıldığını belirten Arabacı, Erzurum'daki ölçümlerin bölgenin hava tahminlerinin oluşturulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: DHA
ErzincanArdahanBayburtErzurumGüncelÇevreSon Dakika

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