Meteoroloji Antalya'da 4 saatlik kuvvetli sağanak ve sel riskine karşı uyardı

Meteoroloji Antalya'da 4 saatlik kuvvetli sağanak ve sel riskine karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek 4 saatlik periyotta Antalya çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 4 saatlik periyotta Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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