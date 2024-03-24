Meteoroloji'den Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara Denizleri için Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara denizleri için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 6 ila 8 kuvvetindeki rüzgarın, Karadeniz'in batısı, Marmara ve Ege denizlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz'de yarın öğle saatlerinde, Karadeniz'in doğusunda ise yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, Ege ve Marmara denizlerinde aynı gün, diğer denizlerde ise 26 Mart Salı akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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