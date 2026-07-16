Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji, Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öte yandan MGM, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi. MGM, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel sağanak geçişleri etkili olacağını kaydetti.

Yağışların, Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğini açıklayan MGM, kısa sürede etkisini artırabilecek yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydeden MGM, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.