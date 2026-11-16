Meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışın 21-50 kilogram/metrekare olacağı ve yarın öğle saatlerine kadar süreceği belirtilirken ani sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji, Edirne'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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