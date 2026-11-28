Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu sağanak uyarısı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli'nde bugün, Kırklareli'nde ise yarın gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü açıkladı. Genel Müdürlüğün uyarı haritasında bugün Edirne ve Kırklareli, yarın Kırklareli için sarı kod yer alıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Edirne ve Kırklareli'nde, yarın ise Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Edirne ve Kırklareli için beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.
Yarın ise Kırklareli için gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
Kaynak: AA
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