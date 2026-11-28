Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Edirne ve Kırklareli'nde, yarın ise Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, bugün Edirne ve Kırklareli için beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

Yarın ise Kırklareli için gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.