Meteoroloji İstanbul ve Bursa dahil birçok ilde yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji İstanbul ve Bursa dahil birçok ilde yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yıldırıma karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul'da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye merkez ve güneyinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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