Meteoroloji, İstanbul ve Kocaeli'nin batısında sabah kuvvetli sağanak bekliyor

Meteoroloji, İstanbul ve Kocaeli'nin batısında sabah kuvvetli sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, gece Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah İstanbul ile Kocaeli'nin batısında kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul ile Kocaeli'nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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