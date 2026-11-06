Meteoroloji uyarısının ardından Diyarbakır\'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Meteoroloji uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarısının ardından Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı alt geçitler, otoparklar ve zemin kattaki iş yerlerini su basarken sürücüler zorlandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı alt geçitleri ve otoparkları su bastı.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından, kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının biriktiği cadde ve sokaklarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda ise hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağış nedeniyle birçok otopark ve zemin katlardaki iş yerleri ile bazı alt geçitleri su bastı.
Kaynak: DHA
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