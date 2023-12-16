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Meteoroloji uyarısıyla Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyarısıyla Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde kar yağışı etkili olurken Karayolları ile İl Özel İdare ekipleri, yolların kapanması için küreme çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklığı 1 derece ölçülen yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarısıyla Kırklareli\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
16.12.2023 - 23:28,
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Meteoroloji uyarmıştı: Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak beyaza bürüdü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde kar yağışı etkili olurken Karayolları ile İl Özel İdare ekipleri, yolların kapanması için küreme çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklığı 1 derece ölçülen yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Son Dakika

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