Meteoroloji yarın 9 ilde fırtına bekliyor, sarı kodlu uyarı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen fırtına nedeniyle İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın beklenen fırtına nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Genel Müdürlük tarafından yayımlanan meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA
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