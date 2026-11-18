Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın beklenen fırtına nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Genel Müdürlük tarafından yayımlanan meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.