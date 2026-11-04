Meteoroloji yarın Artvin ve Rize için turuncu, 17 il için sarı kod uyarısı yayımladı - Son Dakika
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Meteoroloji yarın Artvin ve Rize için turuncu, 17 il için sarı kod uyarısı yayımladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Artvin ve Rize'ye turuncu, 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kurum, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Artvin ve Rize için "turuncu" kodlu uyarı verildi.

Ayrıca Giresun, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Siirt, Trabzon, Zonguldak, Şırnak, Düzce, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Batman ve Bartın için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Bu kapsamda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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