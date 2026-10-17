Meteoroloji yarın Hakkari çevresi ve Şırnak'ın doğusunda fırtına bekliyor

Meteoroloji yarın Hakkari çevresi ve Şırnak'ın doğusunda fırtına bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli olmalı.
Yurdun Güneydoğu kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedlirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA
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