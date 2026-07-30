Metro Boomin İstanbul'da Konser Verecek

Asıl adı Leland Tyler Wayne olan ABD'li müzik prodüktörü Metro Boomin, 22 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.

Konser, Only You Live organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

Kariyeri boyunca birçok liste başı projeye imza atan başarılı müzisyen, Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd, Drake ve Post Malone ile yaptığı işbirlikleriyle çağdaş hip-hop kültüründe adını duyurdu.

Kendine özgü atmosferi ve yenilikçi prodüksiyon anlayışıyla tanınan Metro Boomin, müzik dünyasındaki başarısını sinema alanına da taşıdı. Metro Boomin, "Spider-Man: Across the Spider-Verse" filminin soundtrack albümünde yürütücü yapımcı olarak görev aldı.

Sosyal sorumluluk projesiyle de bilinen müzisyen, kaybettiği annesi Leslie Joanne Wayne'in anısını yaşatmak amacıyla başlattığı "Single Moms Are Superheroes" (Bekar Anneler Süper Kahramandır) girişimiyle bekar annelere ve çocuklarına maddi destek, toplumsal kaynaklara erişim ve aile odaklı programlar sunuyor.

Biletler, 3 Ağustos'ta Passo üzerinden satışa sunulacak.