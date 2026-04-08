Metro Hattı Rekor Kırdı

08.04.2026 11:35
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcu taşıdı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla günlük yolcu rekorunu tazelediğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının daha önce 16 Şubat'ta 44 bin 467 yolcu, 3 Nisan'da 44 bin 887 yolcu ile rekor sayıda yolcu taşıdığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METRO HATTI'

Birçok 'en'i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

