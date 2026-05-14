Metro Projesine Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metro Projesine Soru Önergesi

Metro Projesine Soru Önergesi
14.05.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Meclisi, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesi için önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesinin, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerini doğrudan ilgilendiren stratejik bir raylı sistem projesi olduğunu söyledi.

Söz konusu projenin, İBB'nin geçmiş dönem faaliyet raporlarında 2020 yılında tamamlanacak projeler arasında gösterilmiş olmasına karşın, aradan geçen yıllara rağmen tamamlanmadığını belirten Demirhan, daha sonra projenin etaplara bölündüğünü ve hattın Esenyurt kısmının belirsiz bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

Demirhan, öte yandan kamuoyuna yansıyan tahvil ihracı dokümanlarında, İBB'nin 2020'de gerçekleştirdiği 580 milyon dolarlık tahvil ihracatında, "Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Line Project" adı altında 220 milyon avro dış finansman sağlandığının görüldüğünü vurgulayarak, "Benzer şekilde, 2023 yılında gerçekleştirilen 715 milyon dolarlık yeşil tahvil ihraç sürecinde de yapılan resmi başvuru ve izin yazışmalarında söz konusu metro hattının isminin, 'İhraçla birlikte kaynak aktarılacak projeler' arasında yer aldığı yönünde bilgiler sunulmuştur. Ancak tüm bu finansman süreçlerine rağmen hattın yıllardır tamamlanamaması, projenin etaplara ayrılması ve özellikle Esenyurt ayağının sürekli ertelenmesi kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

İBB faaliyet raporunda, hattın Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kadar olan bölümünün 2027 yılına, Esenyurt etabının ise 2028 sonrası döneme bırakıldığının yazıldığını belirterek, bu durumun gerekçesini soran Demirhan, "İBB'nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 580 milyon dolarlık tahvil ihracatında, 'Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Line Project' için ayrılan 220 milyon avro tutarındaki dış finansman söz konusu iş için kullanılmış mıdır? Eğer 220 milyon avro doğrudan projede kullanılmadıysa, hangi projelere veya hangi harcama kalemlerine yönlendirilmiştir? Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesinin tamamının kesin bitiş tarihi nedir?" sorularını yöneltti.

CHP'li Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, bu hattın ilerlemesinin şu anda yüzde 53 seviyesinde olduğunu söyledi.

Hattın iki etaplı olduğunu dile getiren Çelik, ikinci etabın Kanuni Sultan Süleyman sonrası Esenyurt güzergahı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metro Projesine Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:46:14. #7.12#
SON DAKİKA: Metro Projesine Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.