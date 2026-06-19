Metro Raydan Çıktı: Yolcular Tahliye Edildi

KADIKÖY ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer gerçekleştiren metro, Bostancı Durağı'nda raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi.
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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