Metrobüs Kazasında 20 Kişi Yaralandı

Güncel

Dolar yıl sonu ne kadar olacak? Uzman ismin verdiği rakam çok konuşulur

Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti

(İSTANBUL)- Metrobüs hattının Yenibosna ve Sefaköy durakları arasında bu sabah kaza meydana geldi. Kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemelerinin yapıldığı bölümde kontrolden çıkıp önce karşı yönden gelen metrobüse yandan, sonra da bariyerlere çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale ederken yaralılardan 5'inin durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazanın olduğu bölgede bir süre metrobüs seferleri aksadı.

Bölgede 6 Temmuz'da başlayan çalışmalarda Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yolun yenilenmesi planlanıyordu. 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak çalışma yapılıyor.