Metrobüs yolcusunun telefonunu çalan hırsız tutuklandı

Avcılar'da metrobüse binen bir yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen 10 Mayıs'ta Avcılar'daki bir metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrobüse binen F.E.D.'nin (17) cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki ve metrobüs içerisindeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.U. (49) olduğunu belirledi. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından şüpheli S.U., 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.