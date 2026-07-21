Metrobüste Duman Çıkınca Seferler Aksadı

Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından duman yükselmesi nedeniyle hatta bir süre seferler aksadı.

Beylikdüzü istikametine ilerleyen bir metrobüsün motor kısmından, Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak müdahalede bulunurken, kontrol amaçlı itfaiye ekibi de sevk edildi.

Olay nedeniyle hatta bir süre seferlerde aksama yaşandı.

Metrobüsün kaldırılmasının ardından hatta seferler normale döndü.