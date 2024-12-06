Mevlana'yı Anma Törenleri Konya'da - Son Dakika
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Mevlana'yı Anma Törenleri Konya'da

Konya'da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek 751. Vuslat Yılı etkinliklerinde 53 program yapılacak.

06.12.2024 11:17
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Konya'da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, 53 etkinlik düzenlenecek.

AA muhabirinin Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünün anma törenlerine ilişkin hazırladığı etkinlik takviminden derlediği bilgiye göre, etkinlikler 7 Aralık'ta Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ve "Muhabbet Vakti" yürüyüşüyle başlayacak, ardından Mevlana Müzesi'nde Mevlana'nın sandukası başında bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duası okunacak.

Bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla hazırlanan anma programı kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda, 7-17 Aralık'ta her akşam saat 20.00'de sema programı yapılacak.

Ayrıca buna ek olarak da 7, 8, 14, 15 ve 17 Aralık'ta saat 14.00'te sema programı düzenlenecek.

7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek törenlerde, 5 gündüz, 11 akşam olmak üzere toplam 16 sema programı icra edilecek.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen sema programları Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak, ardından devlet sanatçısı Ahmet Özhan Türk tasavvuf müziği konseri verecek.

Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yapacak, ardından da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tasavvuf müziği eşliğinde sema yapacak.

Etkinlik boyunca, Mevlana Kültür Merkezi'nde yer alan "Mevlana Çağında Başkent Konya'da Müzik" ve "Mesnevi'den Tasvire Yansıyan Hikmetler", 10 Aralık'tan itibaren de Selçuk Üniversitesi Müzesi Konferans Salonunda "Devran" geleneksel el sanatları isimli sergiler gezilebilecek. Sultan Selim Camisi'nde 8-17 Aralık'ta sabah namazlarının ardından "Mevlevi Evrad-ı Şerif'i" programı düzenlenecek.

8-17 Aralık'ta "Türbe Önü Buluşmaları" başlıklı etkinlik kapsamında da Mevlana Meydanı'nda sohbet, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda "Selsebil Konserleri" yapılacak.

Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında 7 konferans, 5 panel, 3 sempozyum ve 4 konser gerçekleştirilecek. Törenler boyunca toplam 53 etkinlik gerçekleştirilecek.

"Muhabbette de birlik var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, AA muhabirine, 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri hazırlıklarının tamamlandığını, bu yıl çok farklı etkinlikler olduğunu söyledi.

Mevlana Meydanı'nda "Muhabbet Çadırı" kurulduğunu dile getiren Belviranlı, Hazreti Mevlana'nın "Gel" sözüyle yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlayıp, 7-17 Aralık'ta saat 13.00'te sohbet edeceklerini söyledi.

Belviranlı, 8-17 Aralık arasında saat 14.00'te Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenecek "Selsebil Konserleri"nde Mevlana'nın özünün, musikinin, semanın yer alacağını ifade ederek, 7-17 Aralık'ta her akşam saat 20.00'de, ayrıca ek olarak hafta sonları 7, 8, 14, 15 ve 17 Aralık'ta da saat 14.00'te sema programı yapılacağını belirtti.

Ahmet Özhan'ın Türk tasavvuf müziği konseri ve Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın Mesnevi sohbetinin ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun tasavvuf müziği eşliğinde sema ayini icra edeceğini hatırlatan Belviranlı, şunları kaydetti:

"Muhabbetten Muhammed hasıl oldu, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl, sözü mucibince, muhabbet gönüllerde yanan bir meşale. 'Bu meşaleyi yakalım.' dedik. Gönülleri yakalım, gönülleri birleştirelim. Çünkü Cenabıhak bir olmayı emrediyor. Bize diyor ki; 'Birleşin, bir olun.' Muhabbette de birlik var. 'Muhabbetten Muhammed hasıl oldu' derken, muhabbeti düşünmeyen Muhammed'i bilemez. Muhammed'i bilen de muhabbetsiz olamaz. 'Muhabbet edelim, gönülleşelim, selamlaşalım, gönüllerimizi birbirimize aşk edelim.' diye bu sözü bulduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevlana'yı Anma Törenleri Konya'da - Son Dakika

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