Mevlit Kandili'nde İkram Geleneği - Son Dakika
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Mevlit Kandili'nde İkram Geleneği

Mevlit Kandili\'nde İkram Geleneği
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 4 ilde 9.800 kişiye Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel içecekler ikram etti.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Mevlit Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da vatandaşlara limonata ve reyhan şerbeti ikramında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır'da Ulu Cami'de, Batman'da Necat Nasıroğlu Camisi ile Şevket Başak Camisi'nde, Bingöl'de Selahaddin Eyyubi Camisi'nde, Mardin'de ise Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesi'nde vatandaşlara limonata ve reyhan şerbeti ikram edildiği belirtildi.

4 ilde 9 bin 800 kişiye ikramda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedidi:

"Bu müstesna gecenin manevi atmosferini ve geçmişten devralınan ikram geleneğini yaşatmayı amaçlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, akşam namazının ardından camilerde vatandaşlara ata yadigarı usullerden esinlenerek hazırlanan geleneksel içecekler ikram etti. Asırlardır camilerden imarethanelere, sebillerden aşevlerine kadar toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren kurum, bu programla vakıf kültürünün tarihi hafızasına uygun bir birlikteliği günümüze taşımayı sürdürdü. Gerçekleştirilen etkinlikle, Mevlid Kandili'nin manevi ikliminin toplumun farklı kesimleriyle paylaşılması; vakıf medeniyetinin asırlardır yaşattığı 'hayırda bulunma, ikram etme ve insanı gözetme' anlayışının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevlit Kandili'nde İkram Geleneği - Son Dakika

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