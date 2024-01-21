Mevsimi şaşıran ağaçlar çiçek açtı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de küresel iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince kışın ortasında badem ağaçları çiçek açtı.

Ürgüp İlçesinde bulunan Üçgüzeller vadisinde bulunan bazı badem ağaçları Ocak ayında çiçek açtı.

Hayatında daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyen Süleyman Güreşçi "Daha önceleri ilk baharın başında ve son baharda ağaçların çiçek açtıklarını duyuyordum. Ama kışın ortasında hiç böyle bir şey duymamıştım, çok şaşırdım. Şu ana kadar 3-4 ağacımız çiçek açtı. Allah sonumuzu hayır getirsin. İyi günler yaşamıyoruz. Bu durumu mevsimlere bağlıyorum. Bilim adamları barajlar yapıldıktan sonra hava sıcaklıkları ve nem oranı yükselecek demişlerdi. Tahminin bu nedenle havalar soğumayınca ağaçlar tekrar çiçek açtı" şeklinde konuştu.

'Ocak ayındayız, ama kar yağmadı'

Güreşçi " Şu anda Ocak ayının ortasındayız. Halen kar yağmadı. Geçenlerde üç santim yağdı ve hemen eridi. Daha önceleri bu mevsimde dışarı çıkamazdık. Evlerimizin önündeki karı temizlerdik. 15-20 dakika sonra tekrar birikirdi. Şu anda zor günler yaşıyoruz. İnşallah bizden sonra gelenler daha zor günler yaşamaz diye temenni ediyorum" dedi.