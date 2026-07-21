Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Programı - Son Dakika
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Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Programı

21.07.2026 22:51
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Konya'da düzenlenen program, tarım işçisi ailelerin sosyal katılımını artırmayı hedefliyor.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Çumra ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik "Bereketin İzinde, Ailenin Yanında" programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ailelerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen programda, çocuklar ve aileler için birçok sosyal ve koruyucu hizmet bir arada sunuldu.

Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli oyunlar, yüz boyama, sportif aktiviteler ve çeşitli ikramlar gerçekleştirilirken, kurulan açık hava sinemasında çocuklar ve aileleri birlikte film izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Program çerçevesinde sağlık ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçisi ailelerin sağlık taramaları gerçekleştirilirken, çocukların genel sağlık kontrolleri de yapıldı. Ayrıca erkek ve kız çocuklarının saç kesimleri uzman kuaförler tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilerek çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarına katkı sağlandı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, mevsimlik tarım işçisi ailelerin ülkenin üretimine emek veren önemli bir değer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Toprağa emek veren, alın teriyle ülkemizin bereketine katkı sunan ailelerimizin her zaman yanındayız. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümesi en büyük önceliğimizdir. Devletimizin şefkat eli, toplumun her kesimine olduğu gibi mevsimlik tarım işçisi ailelerimize de ulaşmaya devam edecektir."

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve ailelerle yapılan samimi sohbetlerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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