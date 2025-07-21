Meykin Asya Müzik Festivali Başladı

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali ikinci gününde konser programıyla devam etti.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, gençler arasında yetenekleri ortaya çıkarmak ve kültürel bağları güçlendirmek için Uluslararası Meykin Asya Müzik Festivali tertip etti.

Tatil merkezi Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen festivale dünyanın 25 ülkesinden yetenekli genç şarkıcı katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) katkıda bulunduğu ve TRT'nin naklen yayınladığı festivalde, Türkiye'yi Ece Ata adlı yarışmacı temsil ediyor.

Festivalin ilk günkü programında yarışmacılar ana dillerinde şarkıları seslendirirken, ikinci gününde ise yabancı dillerde perfomanslarını sergiledi.

Konser programın sonunda Rusya'nın popüler sanatçılarından Sevak Hanagyan ile Başkurt grubu Ay Yola sevilen şarkılarıyla sahne aldı.

Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu festivalin uluslararası alanda tanınan müzik yarışması olarak kabul edildiğini söyledi.

Festivalin kazananları, 7 jüri ve internet üzerinden ücretsiz yapılacak oylama sonucu belirlenecek.

Festivalin finali ve ödül töreni 22 Temmuz'da TSİ 17.30'da başlayacak.