Mezitli Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 40 mahalle muhtarıyla belediye binasında bir araya geldi. Muhtarların, mahalle sakinleri ile belediye arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Başkan Tuncer, "Ortak akılla çalışarak Mezitli'nin her köşesine daha iyi hizmet götürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Tuncer'in mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, yol ve altyapı çalışmaları, sosyal hizmetler, tarımsal destekler, eğitim projeleri ve sahil düzenlemeleri gibi birçok konu detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Tuncer, belediye olarak mahallelerde yürütülen projelerin hızlandırılması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Tuncer, muhtarların talep ve önerilerinin belediye çalışmaları için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelerek halkımızın beklentilerini doğrudan dinliyor, öncelikli ihtiyaçları hızla belirliyoruz. Ortak akılla çalışarak Mezitli'nin her köşesine daha iyi hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Birlikte daha güzel bir Mezitli için çalışıyoruz. Mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesi olan muhtarlarımıza, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.