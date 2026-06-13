Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den CHP Myk'nın Disiplin Kararına Tepki: Demokratik ve Hukuki Tüm Haklarımı Sonuna Kadar Kullanacağım - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den CHP Myk'nın Disiplin Kararına Tepki: Demokratik ve Hukuki Tüm Haklarımı Sonuna Kadar Kullanacağım

13.06.2026 09:23  Güncelleme: 09:46
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CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, hakkında başlatılan kesin çıkarma cezası istemli disiplin sürecini kabul etmediğini açıkladı. Hukuki haklarını kullanacağını belirten Tuncer, partisine ve halka hizmete devam edeceğini vurguladı.

(MERSİN) - Mersin'in Mezitli İlçe Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kendisi hakkında "tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle" disiplin süreci başlatma kararını kabul etmediğini belirterek, "Demokratik ve hukuki tüm haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuyla paylaşırken, partimizin iktidar mücadelesine, Cumhuriyet değerlerine ve Mezitli halkına hizmet etmeye aynı kararlılık ve inançla devam edeceğimi ifade etmek isterim" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP MYK tarafından hakkında alınan "tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle" disiplin süreci başlatma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kararı kabul etmediğini dile getiren Tuncer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından şahsım hakkında alınan 'kesin çıkarma cezası istemiyle disipline sevk' kararını kabul etmiyorum. Siyasi yaşamım boyunca tek dayanağım halkın iradesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol olmuştur. Gençlik kollarından başlayarak partimin her kademesinde görev yaptım, emek verdim, mücadele ettim. Bugün de Mezitli Belediye Başkanı olarak görevimi aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmekteyim. Benim siyaset anlayışımın merkezinde makamlar değil, milletin iradesi vardır. Bu nedenle her zaman seçilmişlerin ve halkın ortaya koyduğu demokratik iradenin yanında oldum. Demokrasinin temel gücü halkın sandıkta ortaya koyduğu iradedir."

31 Mart seçimlerinde Mezitli halkı bana ve çalışma arkadaşlarıma rekor düzeyde bir destek vermiş, yüzde 65'e yaklaşan tarihi bir oy oranıyla belediye başkanlığı görevini tevdi etmiştir. Aradan geçen sürede yapılan kamuoyu araştırmaları da halkımızın belediyemize ve çalışmalarımıza olan güveninin artarak devam ettiğini göstermektedir. Bu destek yalnızca bir seçim sonucu değil, yıllardır verdiğimiz emeğin, halkla kurduğumuz gönül bağının ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın bir göstergesidir.

Partimizin ülkenin dört bir yanında demokrasi, adalet ve halk iradesi mücadelesi verdiği bir dönemde yıllarını örgüte vermiş, partisine emek sunmuş ve seçimlerde önemli başarılar elde etmiş isimler hakkında alınan bu tür kararların örgüt vicdanında sorgulanmasının doğal olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük gücü örgütleri, emekçileri ve halkla kurduğu güçlü bağdır. Beni bugün bulunduğum noktaya getiren ne bir makam ne bir güç odağı ne de herhangi bir siyasi hesap olmuştur. Beni bu göreve getiren Mezitli halkının iradesidir. Benim için en büyük güç, en büyük meşruiyet kaynağı ve en büyük sorumluluk da budur. Demokratik ve hukuki tüm haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuyla paylaşırken, partimizin iktidar mücadelesine, Cumhuriyet değerlerine ve Mezitli halkına hizmet etmeye aynı kararlılık ve inançla devam edeceğimi ifade etmek isterim."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Serkan Tuncer, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den CHP Myk'nın Disiplin Kararına Tepki: Demokratik ve Hukuki Tüm Haklarımı Sonuna Kadar Kullanacağım - Son Dakika

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