Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Muhtarlarla İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Muhtarlarla İftar Sofrasında Buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ramazan ayının ruhunu paylaşmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. Tuncer, muhtarların emeklerine teşekkür ederek, belediye hizmetleri ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

26.03.2025 16:01  Güncelleme: 17:35
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(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kent Lokantası'nda düzenlenen iftar programında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu birlikte yaşamak amacıyla mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. Kent Lokantası'nda düzenlenen iftar programına çok sayıda mahalle muhtarı katılım sağladı. Başkan Tuncer, iftar programı kapsamında hem muhtarlarla hem de iftarını Kent Lokantası'nda açan vatandaşlarla selamlaşarak hayırlı iftarlar diledi.

"Hepinizin emeklerine sağlık"

Muhtarların mahalleleri için gösterdiği özverili çalışmalara teşekkür eden Başkan Tuncer, "Bu mübarek ayda siz değerli muhtarlarımızla aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin emeklerine sağlık" dedi. İftar programının ardından Başkan Tuncer, muhtarlarla gerçekleştirilen belediye hizmetleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ramazan ayında yürütülen çalışmalar ve ilerleyen dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi paylaşan Tuncer, Mezitli'nin gelişimi için muhtarlarla iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Muhtarlarla İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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