Mezitli Belediyesi, 5 Yıllık Stratejik Planı İçin Mahalle Çalıştaylarına Başladı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi, 5 Yıllık Stratejik Planı İçin Mahalle Çalıştaylarına Başladı

Mezitli Belediyesi, 5 yıllık Stratejik Planı'nın oluşturulması için Atatürk Mahallesi'nde yapılan çalıştayla başladı. Başkan Ahmet Serkan Tuncer, halkın görüşlerini alarak yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

08.07.2024 15:29
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, "5 Yıllık Stratejik Planı" hazırlıkları kapsamında yaşama geçirdiği Mahalle Çalıştayları'na Atatürk Mahallesi'nden başladı. Başkan Ahmet Serkan Tuncer, "Halkımızla 5 yıllık yol haritamızı birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Mezitli Belediyesi, 5 yıllık Stratejik Planı'nın oluşturulması için hazırlık toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Muhtarlar ile gerçekleştirilen toplantının ardından Mahalle Çalıştayları da başladı. Atatürk Mahallesi sakinlerinin fikir alışverişinde bulunduğu ilk toplantıda yapılacak anket çalışmaları, muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle ilgili konular görüşüldü. Toplantıda tek tek söz alan vatandaşlar, Başkan Tuncer'e konuyla ilgili önerilerini dile getirdi.

Başkan Tuncer, kapsayıcı çalışmalar ile Mezitli Belediyesi'nin durum analizinin yapılacağını, strateji geliştirme açısından ne gibi hedefler belirleneceğine karar verileceğini söyledi. Tuncer, bu kapsamda performans programının belirleneceğini, yürütülecek çalışmaların ise izlenme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağını masaya yatıracaklarını açıkladı.

Tuncer, "Mahalle toplantılarımız ile Mezitli'mizin 5 yıllık stratejisinin belirliyoruz, stratejik plan çalışmaları ile halkımıza yönelik hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması, hemşehrilerimin memnuniyetinin sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetimin ortaya konulması, vatandaşların bizlere maksimum seviyede katkı sağlamasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi, 5 Yıllık Stratejik Planı İçin Mahalle Çalıştaylarına Başladı - Son Dakika

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