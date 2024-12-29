Mezitli Belediyesi Yılbaşı Etkinlikleriyle Coşkulu Bir Karşılamaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mezitli Belediyesi Yılbaşı Etkinlikleriyle Coşkulu Bir Karşılamaya Hazır

Geniş Video İzle

Mezitli Belediyesi, 2025 yılına özel düzenlenen Yılbaşı etkinlikleriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Tuncer, etkinliklerde Mersinli müzisyen Batuhan Şaraplı ile sürpriz düet yaparak katılımcılara eğlenceli anlar sundu.

29.12.2024 15:51  Güncelleme: 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliklerinde yüzlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı. Mersinli müzisyen Batuhan Şaraplı'nın babası ile sürpriz düeti büyük beğeni toplarken Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, herkesi 31 Aralık'a dek sürecek etkinliklerde coşkuyu yaşamaya davet etti.

Mezitli Belediyesi tarafından 2025 yılına özel düzenlenen Yılbaşı Çarşısı ve etkinlikler, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in katılımıyla başladı. Bando eşliğinde stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuncer, vatandaşlarla bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda hediyelik eşyalar, yılbaşı süsleri ve el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Gün boyu süren organizasyonda dans gösterileri, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli sahne şovları gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Batuhan Şaraplı saat 21.00'de sahne aldı. Belediye Başkanı Tuncer, Mersinli olan Batuhan Şaraplı'ya sürpriz yaptı. Batuhan Şaraplı'nın babasını da sahneye davet eden Başkan Tuncer, baba oğul düet yapmalarını sağladı.

Başkan Tuncer yaptığı konuşmada, "Mezitli Belediyesi olarak halkımızın yeni yıla coşkuyla girmesi için çalışıyoruz. Mezitli halkının mutluluğunu görmek en büyük motivasyonumuz. Etkinliklerimiz 31 Aralık'a kadar devam edecek, herkesi bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Antik kent alanını dolduran vatandaşlar hem etkinlik alanını hem de düzenlenen organizasyonları çok beğendiklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Yılbaşı, Mezitli, Güncel, Mersin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi Yılbaşı Etkinlikleriyle Coşkulu Bir Karşılamaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:08 Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
07:10 Netanyahu’nun ’yeraltındaki’ ameliyatı tamamlandı Sağlık durumuyla ilgili açıklama Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
21:47 Nevzat Bahtiyar’ın ailesi köyü terk etti Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
21:19 DEM Parti’nin Meclis’te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
14:50 Karar sonrası Narin’in sırlarla dolu köyünde son durum Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
14:50 Ege 16 günde 4 kez sallandı Naci Görür’den korkutan açıklama geldi Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
14:27 Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı “kuş çarpmasına“ karşı uyardığı ortaya çıktı Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı
13:57 Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı
13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:29 Herkes sadece Keita Balde’yi biliyordu: Wanda Nara’nın Icardi’yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 08:37:47. #1.11#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi Yılbaşı Etkinlikleriyle Coşkulu Bir Karşılamaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.