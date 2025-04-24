Mezitli'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(MERSİN) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mezitli'de de renkli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Gençler yaşasınlar, çocuklar özgürce büyüsünler istiyoruz. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklarımızın sesini duyurma günüdür" dedi.

Mezitli Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla Tece Sahili'nde düzenlenen çocuk şenliğine binlerce vatandaş katıldı. Oyun alanları, sahne gösterileri ve çeşitli sürprizlerle dolu programda çocuklar hem eğlendi hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Gün boyu süren etkinliklerde yüz boyama stantları, satranç atölyeleri, alışveriş alanları, dans gösterileri, sihirbaz gösterileri ve kostüm yarışmaları da büyük ilgi gördü.

Kutlamaların sonunda sahne alan Ferah Zeydan, verdiği konserle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı. Konsere katılan CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Başkan Tuncer'in çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada binlerce çocuğun gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer. Başkanımızın çocuklara ve gençlere yönelik hizmetleriyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tuncer ise çocukların gelecek olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın kendilerini her alanda geliştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Gençler yaşasınlar, çocuklar özgürce büyüsünler istiyoruz. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklarımızın sesini duyurma günüdür. Bugün burada onların mutluluğunu görmek bizim için en büyük hediye. Ben Ahmet Abileri olarak onların daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" diye konuştu.

Kostüm yarışmasında ise miniklerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı kıyafetler, büyük beğeni topladı. Kırmızı halıda yürüyen minikler, izleyenlerden alkış aldı. Yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri törenle takdim edildi.