Mezitli Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Kapsamlı Denetim

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Marketlerde ürün kontrolleri yapan ekipler, kurban satış alanları ile kurban kesim noktalarında da incelemelerde bulundu.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen market denetimlerinde; son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyen koşulları kontrol edildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kurallara aykırı durumlarla ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

KURBAN SATIŞ YERLERİNDE HİJYEN VE DÜZEN DENETİMİ

Kurban satış noktalarında da incelemelerde bulunan ekipler, alanların hijyen şartlarına uygunluğu, çevre temizliği, hayvanların sağlıklı koşullarda bulundurulması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için gerekli düzenlemeleri denetledi.

Ekipler ayrıca satış alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla satıcılara kurallarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

KESİM ALANLARINDA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ HİZMET VURGUSU

Belirlenen kurban kesim alanlarında yapılan kontrollerde ise çevre ve halk sağlığını koruyacak tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı incelendi. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik ve düzenli ortamlarda yerine getirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

BAŞKAN TUNCER'DEN BAYRAM MESAJI

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bayram öncesi yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların sağlığı ve huzurunun öncelikleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ekiplerimiz sahada yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Marketlerden kurban satış ve kesim alanlarına kadar birçok noktada denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Amacımız hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum."