Mezitli'de Sosyal Projeler Artıyor: Kent Lokantası ve Tandır Evi Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Mezitli'de Sosyal Projeler Artıyor: Kent Lokantası ve Tandır Evi Ziyaret Edildi

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile birlikte Kent Lokantası ve Tandır Evi'ni ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi aldı. Başkan Tuncer, sosyal belediyecilik anlayışını vurgulayarak, uygun fiyatlı yemek hizmetinin yanı sıra kültürel değerlerin de yaşatılacağını belirtti.

22.11.2024 15:40
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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kısa süre önce halkın hizmetine açılan Kent Lokantası ve belediye bünyesine alınarak yenilenen Tandır Evi'ni ziyaret etti. Başkan Tuncer'e, ziyaretinde Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç eşlik etti.

Başkan Tuncer ve Başkan Boltaç, Kent Lokantası ve Tandır Evi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve işleyişe ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ilk durağı, vatandaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunan Kent Lokantası oldu. Başkanlar, lokantada yemek yedi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tuncer, Başkan Tuncer, "Kent Lokantası, sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli adımıdır. Burada amacımız, sadece uygun fiyatlı yemek sunmak değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren sıcak bir ortam yaratmak. Gelen talepler ve halkımızın memnuniyeti doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Boltaç ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tarsus'ta da benzer sosyal projeleri artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ziyaretin ikinci durağı da Tandır Evi oldu. Başkanlar, Tandır Evi'nde tandır ekmeği ve yöresel ürünlerin hazırlanışını yerinde izledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Tuncer ve Boltaç, tandır ateşinde pişirilen ekmeklerin tadına bakarak üretici kadınlara teşekkür etti. Başkan Tuncer, Tandır Evi'nin sadece bir üretim alanı olmadığını, aynı zamanda kültürün ve geleneğin yaşatıldığı bir nokta olduğunu vurguladı.

Boltaç: "Mezitli'nin projeleri örnek teşkil ediyor"

Her iki noktada da halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Tuncer ve Boltaç, vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi. Mezitli'deki sosyal projelerin diğer belediyelere de örnek teşkil ettiğini belirten Ali Boltaç, Başkan Tuncer'e misafirperverliği için teşekkür etti.

"Ücretsiz çorba dağıtım aracımız, ücretsiz kuaför hizmeti sunacak araçlarımız hazır"

Başkan Tuncer, Mezitli Belediyesi olarak halkın ihtiyaçlarını önceleyen sosyal projelere devam edeceklerini belirterek, "Kent Lokantası ve Tandır Evi gibi projelerimiz, Mezitli'mize değer katıyor, yakın zamanda vatandaşlarımız için birçok farklı noktada yeni projelerle karşınıza çıkacağız, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ücretsiz çorba dağıtım aracımız, ücretsiz kuaför hizmeti sunacak araçlarımız hazır. Çok kısa zaman sonra tüm bunları da hemşehrilerimize sunacağız. Sosyal demokrat belediyeler olarak Mersin'in gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Başkan Boltaç'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli'de Sosyal Projeler Artıyor: Kent Lokantası ve Tandır Evi Ziyaret Edildi - Son Dakika

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