Mezitli Devlet Hastanesi Yıl Sonunda Açılacak

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin bu yıl bitmeden hizmete gireceğini bildirdi.

Kıratlı, yazılı açıklamasında, doğduğu Mezitli ilçesine hastanenin kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hastaneye ulaşımı sağlayacak yol yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kıratlı, şunları dile getirdi:

"Aslında yol sorunumuz olmasaydı hastanemiz açılmış, vatandaşımıza hizmet etmeye başlamıştı. Fakat vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olması gerektiği bilincinde olduğumuz için yeni yollarımızı da tamamlayarak hastanemizi açmaya karar verdik. Bu da süreci biraz geciktirdi. Bu konuda da vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Allah'ın izniyle hastanemiz 2026 yılı bitmeden tamamen hizmete girecek."

Kıratlı, günlük ortalama 20 bin kişiye hizmet verecek olan hastanenin açılmasının ardından 200 yataklı ek hizmet binasının yapımına başlanacağını bildirdi.

Hastanenin açılmasıyla Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu kaydeden Kıratlı, "Böyle bir durum asla söz konusu değildir. Araştırma hastanesi olarak hizmet veren fakültemiz kapatılmayacak, aksine önümüzdeki günlerde tadilata girerek büyümeye gidecektir. Fakültemizin ilk olarak acil servis kapasitesi, sonra ise poliklinik ve yatak sayıları artırılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermesi sağlanacaktır." ifadesini kullandı.