Mezitli Devlet Hastanesi Yıl Sonunda Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezitli Devlet Hastanesi Yıl Sonunda Açılacak

Mezitli Devlet Hastanesi Yıl Sonunda Açılacak
07.07.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin bu yıl içinde hizmete gireceğini duyurdu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin bu yıl bitmeden hizmete gireceğini bildirdi.

Kıratlı, yazılı açıklamasında, doğduğu Mezitli ilçesine hastanenin kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hastaneye ulaşımı sağlayacak yol yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kıratlı, şunları dile getirdi:

"Aslında yol sorunumuz olmasaydı hastanemiz açılmış, vatandaşımıza hizmet etmeye başlamıştı. Fakat vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olması gerektiği bilincinde olduğumuz için yeni yollarımızı da tamamlayarak hastanemizi açmaya karar verdik. Bu da süreci biraz geciktirdi. Bu konuda da vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Allah'ın izniyle hastanemiz 2026 yılı bitmeden tamamen hizmete girecek."

Kıratlı, günlük ortalama 20 bin kişiye hizmet verecek olan hastanenin açılmasının ardından 200 yataklı ek hizmet binasının yapımına başlanacağını bildirdi.

Hastanenin açılmasıyla Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu kaydeden Kıratlı, "Böyle bir durum asla söz konusu değildir. Araştırma hastanesi olarak hizmet veren fakültemiz kapatılmayacak, aksine önümüzdeki günlerde tadilata girerek büyümeye gidecektir. Fakültemizin ilk olarak acil servis kapasitesi, sonra ise poliklinik ve yatak sayıları artırılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermesi sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Milletvekili, Ali Kıratlı, Politika, AK Parti, Hastane, Mezitli, Mersin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Devlet Hastanesi Yıl Sonunda Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:19:00. #7.12#
SON DAKİKA: Mezitli Devlet Hastanesi Yıl Sonunda Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.