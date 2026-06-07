MGM'den Edirne ve Kırklareli'ne Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.