MGM uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'da cumartesi ani sel ve su baskınına karşı uyardı - Son Dakika
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MGM uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'da cumartesi ani sel ve su baskınına karşı uyardı

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MGM uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul\'da cumartesi ani sel ve su baskınına karşı uyardı
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MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'da yarın ve cumartesi kuvvetli sağanak beklendiğini, cumartesi ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Çelik, Ankara'da üç gün sağanak, cumartesi yağışın kısa süreli kuvvetlenebileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'da yarın ve cumartesi günleri kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, özellikle cumartesi günü ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Çelik, Ankara'da da önümüzdeki üç gün sağanak görüleceğini, cumartesi günü yağışın kısa süreli de olsa kuvvetlenebileceğini bildirdi.

MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen yağışlı sisteme ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'da yağışın şu an için kesildiğini, ancak yarın sabahtan itibaren yeniden başlayacağını belirten Çelik, yağışın özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağını söyledi. İstanbul'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydeden Çelik, bu sistemin ardından cumartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek yeni ve serin hava sisteminin de kuvvetli yağışlara neden olacağını ifade etti.

Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren gece yarısına kadar İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydeden Çelik, toprağın mevcut yağışlar nedeniyle doygun hale geldiğine dikkati çekerek, "ani sel ve su baskını" gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Çelik, şöyle devam etti:

"ÜLKENİN ASLINDA BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ VAR"

"Ülke geneline baktığımızda ise şu an için İstanbul'da yağış kesildi ancak sistemin hemen doğuya hareket etmesiyle birlikte Sakarya, Düzce çevreleri ve Batı Karadeniz'de özellikle Batı Karadeniz'in Karadeniz'e bakan illerinde Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da kuvvetli yağışlar devam ediyor. Bu bölgedeki kuvvetli yağışlar cuma günü öğle saatlerine kadar devam edecek. Ülkenin aslında büyük bölümünde yağış var. Şu anda biraz sistem doğuya kaydı ancak cuma günü için yine Antalya'nın doğu kesim doğu ilçelerinde özellikle kuvvetli yağış bekliyoruz. Adana Osmaniye çevrelerinde Hatay kıyısında yine cuma günü için kuvvetli yağış beklentimiz var.

Bu sistem etkisini kaybettikten sonra cumartesi günü gelen yeni serin ve yağışlı sistemle birlikte de yine batı bölgelerimizde kuvvetli yağışlar var. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de cumartesi günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek. Bu yağışların oluşturabileceği ani sel su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.

"ANKARA'DA ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ GÜN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENTİMİZ VAR"

Ankara bu sistemden göreceli olarak az etkilendi diyebiliriz ancak cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara'da da gök gürültülü sağanak beklentimiz var. Özellikle cumartesi günü için Ankara'da kısa süreli de olsa yağışın kuvvetli olma ihtimali var. Bu yüzden Ankara'da özellikle cumartesi günü başta olmak üzere önümüzdeki üç gün boyunca da dikkatli olmak gerekiyor. Pazartesi gününden itibaren sistemin artık etkisini kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde hem sıcaklıklar kademeli olarak artacak yağışlı alan da oldukça azalıyor. Pazartesi gününden itibaren sadece Marmara ve Karadeniz'de aralıklarla yağış geçişleri var. Çok kuvvetli olmayan yağış geçişleri. İç ve güney bölgelerde ise hava parçalı bulutlu olacak diyebiliriz."

Kaynak: ANKA
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