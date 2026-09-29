MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheli, sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheli, sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı

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MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheli, sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, bir mağdurun ifadesi üzerine mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla başlatıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'im gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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