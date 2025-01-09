MHP Adana\'dan Gazetecilere Kutlama

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, tüm ülkelerde demokrasinin çalışması, insan hak ve hürriyetlerinin korunması ve gelişmesi için gazetecilik mesleğinin icrasının vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Kanlı, emekçi basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.