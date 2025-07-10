MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Seyhan\'da Vatandaşlarla Buluştu

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kanlı, partisinin Seyhan İlçe Başkanı Hakan Yıldırım ile Barış Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Kanlı, yerel sorunların çözümü için samimi, kararlı ve yapıcı bir siyaset anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
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