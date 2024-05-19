MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Mayıs\'ı kutladı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı milli mücadeleyi onur ve gururla idrak ettiklerini belirtti.

Türk gençliğinin, 19 Mayıs ruhuyla ayakta olduğunu ifade eden Kanlı, "Bütün saldırılara rağmen madden ve manen birlikte yürüyen, 'Önce ülkem, önce milletim' diyen milli şuur diridir. Türk ve Türkiye Yüzyılı, 19 Mayıs ruhunun eseri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanlı, Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını kaydetti.