MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Kozan'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Kozan'da seçim çalışmalarına devam ediyor

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Kozan\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Kozan'da düzenlenen toplantıda seçimde büyükşehir başta olmak üzere 15 ilçenin tamamını alacaklarını belirtti. Kanlı, Adana'da açık ara kazanacaklarını söyledi. Cumhur İttifakı'nın Kozan Belediye Başkanı adayı Mustafa Atlı da başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

21.02.2024 16:01
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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, seçim çalışmaları kapsamında Kozan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kanlı, ilçede bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, seçimde büyükşehir başta olmak üzere 15 ilçenin tamamını alacaklarını belirtti.

Kozanlılara destekleri için teşekkür eden Kanlı, "Adana'da açık ara kazanacağız. Tüm veriler, işaretler, vatandaşlarımızın gülen gözleri, uzattıkları samimi elleri Cumhur İttifakı'nın açık ara kazanacağını işaret ediyor." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Kozan Belediye Başkanı adayı Mustafa Atlı da yerel seçimlerde başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.?????????????

Kaynak: AA

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