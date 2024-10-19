MHP Almus İlçe Başkanlığına Orhan Altundağ'ın ataması gerçekleştirildi.
MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ'ın (56) 12 Eylül'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından başkanlık makamı boş kalmıştı.
Bunun üzerine MHP Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına Altundağ'ın oğlu Orhan (32) getirildi.
Son Dakika › Güncel › MHP Almus İlçe Başkanlığına Orhan Altundağ Atandı - Son Dakika
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